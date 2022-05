Marcegaglia: in arrivo un finanziamento da 1 miliardo, 200 milioni per investimenti

GAZOLDO – Marcegaglia Steel, holding industriale del gruppo guidato da Antonio ed Emma Marcegaglia, ha sottoscritto ieri un finanziamento a 6 anni da un miliardo di euro. La nuova linea verrà erogata da un nutrito pool di banche italiane ed estere che collaborano con il Gruppo da anni. È la prima operazione Esg linked nel settore siderurgico e prevede: 700 milioni di rifinanziamento delle linee a medio termine in scadenza tra il 2024 e il 2026; 200 milioni per sostenere gli investimenti e 100 milioni di credito revolving. Il finanziamento supporterà il nuovo piano di sviluppo del Gruppo industriale mantovano favorendo progetti di crescita in ambito siderurgico, anche attraverso nuove possibili acquisizioni e alleanze. L’operazione è stata seguita dagli studi legali Gianni Origoni e Advant NCTM.