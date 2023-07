Ciclismo giovanile – Super weekend tra Buscoldo e San Nicolò Po

Mantova Quattro gare in due giorni: quattro categorie giovanili pronte a dare spettacolo tra Buscoldo e San Nicolò Po. Questo quanto proporrà oggi e domani il calendario del ciclismo mantovano, predisposto dal Comitato provinciale Fci. Il fine settimana si apre questa mattina con il Memorial Fabrizio Affini Trofeo Lorenzo Capiluppi Snc; manifestazione organizzata dall’Uc Ceresarese con la collaborazione della famiglia Affini, del Comune e del Comitato provinciale Fci. Alle 10, infatti, verrà abbassata la bandiera a scacchi per la prova riservata agli Allievi, giovani di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Sulla linea di partenza si porteranno un centinaio di atleti in rappresentanza di una ventina di squadre. Con loro vi saranno i pari età del Mincio Chiese e la gara si terrà su un circuito di 5,100 km che dovranno ripetere per 15 volte sino a completare la distanza di 76,500 km. Nel pomeriggio, sempre a Buscoldo e sempre sul medesimo circuito, a dare spettacolo saranno gli Esordienti. Alle 16 toccherà ai 1° anno, una settantina, per loro i giri da completare saranno 8, mentre alle 17.15 toccherà a quelli del 2° anno, una sessantina. I giri per loro da affrontare saranno 10. In queste due prove per i colori mantovani vi saranno gli atleti del Mincio Chiese e dello Sporteven. Domani dalle ore 9 saranno i Giovanissimi a richiamare l’attenzione degli appassionati in quel di San Nicolò Po, dove i dirigenti dell’Allgor Tatobike proporranno il Memorial Learco Guerra Trofeo Comune di Bagnolo San Vito. A questo appuntamento sono attesi più di 120 baby che si misureranno su un circuito di oltre 1 km e che prevede una leggera salitella per pedalare l’argine del Po e fare poi ritorno nella località che ha dato i natali alla mitica Locomotiva Umana. La competizione in questione è pure valida quale terza prova del Gp Allgor.

Sempre domani, ma fuori provincia, gareggeranno gli juniores mantovani; i portacolori del Biesse Carrera, del Team Giorgi del Biringhello e del Pedale Scaligero saranno impegnati a Gornate Olona (Va) mentre la pari età Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme sarà di scena con le open a Levada di Ponte di Piave (Tv). Le allieve, invece, del Gioca in bici Oglio Po, Sara Moreni e Maria Acuti, saranno a Pontedera per la tappa del Trofeo Rosa. In più da segnalare la terza edizione del Gp Conad, che si terrà domani a Carpenedolo (Bs) con in cabina di regia i dirigenti dell’Ornello Team Bike di Asola, che potranno contare sulla collaborazione del Comitato provinciale Acsi, il Comune e il Conad della cittadina bresciana. L’appuntamento è riservato ad atleti delle varie categorie amatori di società affiliate all’Acsi, all’Fci, alla Uisp, al Csi e agli enti con Bike Card. Il ritrovo si terrà a partire dalle 7 nel piazzale Conad in via F. Pasotti di Carpenedolo (Bs) mentre le partenze verranno date: alle 8 per i gentleman A e B; alle 8.05 per i supergentleman A e B e le donne; alle 10 per gli junior e i senior A e B; infine alle 10.05 per i veterani A e B. Il tutto avverrà su un circuito di circa 11 km. Gli organizzatori sottolineano che il controllo della bici sarà obbligatorio da parte dei giudici di gara e avverrà, con il sistema della fotocellula, all’ingresso della griglia di partenza. Inoltre sarà necessario presentarsi al punto d’iscrizione muniti di documento di riconoscimento.

Paolo Biondo