Tamburello Serie A maschile indoor – Castellaro, sfuma il “double”: Coppa Italia al San Marino

SORBOLO MEZZANI (Pr) Castellaro, che peccato. Ai collinari non è riuscito il bis Scudetto-Coppa Italia. Ieri, nella kermesse tricolore organizzata a Sorbolo Mezzani, la squadra dei dt Bellini e Stefanoni è stata sconfitta nella sfida decisiva dal San Marino. La Coppa quindi non ha preso la strada della… collina per approdare a Castellaro, bensì quella che porta nella Repubblica del Titano. L’esperto team biancazzurro ha piegato i mantovani per 13-10 dopo un combattutissimo incontro.

«Dopo aver vinto il titolo tricolore indoor, battendo in finale per 13-4 San Marino – ricorda Mario Bellini -, ci tenevamo a centrare il successo anche in Coppa Italia e fare il bis. Purtroppo è andata male. Tanto rammarico e tanta delusione da parte nostra. Siamo partiti male: sotto 3-0 abbiamo provato a rimontare e ci eravamo riusciti. Eravamo avanti sull’11-10 e 30-0: si doveva insistere. Invece c’è stato un calo, i nostri avversari ne hanno approfittato e con un filotto di tre punti si sono aggiudicati l’incontro, potendo così alzare la Coppa Italia. I nostri errori hanno finito col favorire San Marino che si è preso la rivincita dopo che lo avevamo sconfitto nella finale del campionato». Sabato, nelle prime gare della kermesse, i collinari avevano battuto per 13-6 le sarde di Eleonora e per 13-4 il Club Sportivo Firenze, mentre San Marino aveva mandato ko 13-2 i toscani e 13-6 le isolane. La classifica: San Marino punti 8; Castellaro 7; Club Sportivo Firenze 3; Eleonora 0.

Nella Final Four femminile, è stato l’Ubisport Ciserano a far suo il trofeo (con 9 punti) riconfermando il valore di squadra perfetta in ogni ruolo che in questa stagione le ha permesso di vincere anche il campionato. Seconda l’Aeden Santa Giusta a 6, poi Grassobbio (3) e Firenze (0).