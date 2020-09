Mille non più mille – La partita del Mantova vista da Chiara

MANTOVA A Fermo nemmeno mille. Porte chiuse, cancelli serrati e tutti a casa propria alè.

A noi, popolo (la parola oggi va molto di moda) di cuore biancorosso, non resta che la radio, facebook e la diretta del giornale. Qualcuno ha pagato la diretta in tv. Non molti, pare.

Inizia.

I primi commenti dei mille a casa sono benevoli e beneauguranti.

«Forza mantova olè…vinci per noi… forza ragazzi… adossssssss…».

Molti lamentano difficoltà a vedere la partita in tv. «Su Eleven non si vede una beata fava… non funziona solo a me? Io ho messo la radio… Anca mi» e sono i commenti più gentili.

La partita scorre con poche emozioni, o almeno così sembra.

Al 15’ gol mancato da Cheddira, Mantova vicino al vantaggio.

«Vicino non è abbastanza» scrive Cinzia. «Al segna gnanca col ges» calca la mano Roberto.

Alla fine del primo tempo, sullo 0-0, poco da dire, se non ancora «Eleven sport va dar via i pè». Qualcuno ammette di riuscire a vedere dopo lunghi e faticosi tentativi.

Secondo tempo: per il cronista il Mantova è in difficoltà.

«Dai ragazzi, non mollate!» scrive Daniele. E Bice «Forza Mantova e forza ragazzi» fino ad «Occhiooooooooooo» di Moreno.

Al 66’ miracolo di Tozzo. E Ciccio scrive «Gran parata… La difesa mi è piaciuta» Bene.

E finalmente si arriva al 71’. Rigore conquistato da Cheddira e Fermana in 10. Ansia… «Dai, dai, dai» incita Alessandro. Gol! O meglio «Gooooooooooooooollllllllllllll, dai Guccio daiiiiiiiiiii!» grida sui social Moreno.

E Lorenzo, che a quanto pare riesce a vedere, scrive «Che esecuzione!».

Poi come sempre si aspetta. Quattro minuti di recupero e finalmente… fine partita!

I commenti si sprecano. Tra questi: «Grandissimi, umili e concentrati… Una squadra» Ettore. «Grazie e bravi ragazzi e forza mantova» tutto maiuscolo con cuori biancorossi, di Brutto Gnocco (!).

«Tre punti e tutti a casa» (già, volenti o nolenti…) di Baro Barù (!). «Bravi ragazzi! Peccato non essere lì» ribadisce William. «Piaciuti… e Cheddira l’è bon!… tre punti promozione fondamentali» si esalta Paolo.

Insomma le idee cambiano e ci sta. Il brocco diventa campione e altroché salvezza!

Finisco con una frase mitica di Ivan, che ha ascoltato per radio tutta la partita. «Forza Mantova, con grande entusiasmo», diceva, ma da quest’anno scrive «Forza ragazzi e Sempre Forza mantova. Mai Molar».