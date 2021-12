La magia del Natale in piazza Virgiliana

MANTOVA I Mercatini di Natale a Mantova in piazza Virgiliana, per il sesto anno si confermano nel panorama delle attrazioni natalizie nazionali.

Quest’anno più che mai, complice la voglia di festeggiare e stare insieme in sicurezza, ogni weekend è stato caratterizzato da una grandissima affluenza di turisti provenienti da tutta Italia e dei tanti mantovani che hanno visitato i Mercatini senza poi rinunciare a un giro tra i portici del centro.

Anche il weekend più lungo per i Mercatini, dall’8 al 12 dicembre, sta riscontrando un grande successo. In tantissimi hanno scelto di passare il ponte dell’Immacolata tra chalet, pista di pattinaggio sul ghiaccio e trenino turistico.

In questo weekend, come da tradizione, è partita la corsa ai regali natalizi e tra prodotti di artigianato, accessori, abbigliamento, ed eccellenze gastronomiche, i Mercatini hanno soddisfatto anche le richieste dei visitatori più esigenti. Sono 50 gli chalet che popolano la piazza.

Il 12 dicembre da non perdere l’arrivo di Santa Lucia con il suo asinello, in partenza dal centro, alle 16.30 dalla rotonda di San Lorenzo, per arrivare in piazza Virgiliana alle 17.30 e distribuire dolcetti e caramelle a tutti i bambini.

L’intrattenimento continua al Sinergas Ice Park, la grande pista di pattinaggio, alle 18.30, con lo spettacolare Show on Ice con la partecipazione straordinaria di Lara Naki Gutmann, pluricampionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio.

Il trenino turistico Agricar Express si conferma un’attrazione vincente per scoprire il centro storico e le sue strade illuminate, partendo da piazza Mantegna per arrivare direttamente in piazza Virgiliana.

Anche il prossimo weekend sarà ricco di eventi, da non perdere domenica 19 dicembre il raduno dei Babbo Natale in moto, tantissimi Babbi popoleranno le strade della città a bordo delle loro renne a due ruote per ritrovarsi in piazza Virgiliana alle 11.30, evento di charity a sostegno della Onlus Marco Sguaitzer no alla Sla.

info su: www.mercatinidinatalemantova.it

Mercatini di Natale

Piazza Virgiliana

27 novembre 2021 / 26 dicembre 2021

Ogni sabato e domenica 10:00 / 19:00

8, 9, 10 dicembre 10:00 / 19:00

24 dicembre 10:00 / 19:00

25 dicembre 14:00 / 19:00

Trenino di Natale

Agricar Express

Un caratteristico trenino di Natale che collega il centro di Mantova, da piazza Mantegna, e i Mercatini in piazza Virgiliana.

27 novembre 2021 / 9 gennaio 2022

Giorni di circolazione del trenino:

ogni sabato e domenica

8, 9, 10 dicembre

dal 24 al 31 dicembre compresi

3, 4, 5, 7 gennaio 2022

Orari:

10:00 / 13:00

14:00 / 19:00

Pista di pattinaggio

Sinergas Ice Park

27 Novembre 2021 / Gennaio 2022

Aperta tutti i giorni:

10:00 / 12:30

14:00 / 19:00

20:30 / 22:30

Lezioni private con Maestro FISG tutti i sabati e domeniche dalle 10:00 alle 12:30

Info: 3455155995

Eventi

Arriva Santa Lucia con il suo asinello

12 dicembre 2021 / ore 17:30

Evento di piazza in cui i bambini sono protagonisti, con l’arrivo di Santa Lucia che distribuirà dolci a tutti i presenti.

Show on ice

12 dicembre 2021 / ore 18:30

Spettacolo di Santa Lucia sul ghiaccio con Lara Naki Gutmann, campionessa italiana in carica.

Babbo Natale in moto

19 dicembre 2021 / ore 11:00

Raduno di Babbo Natale in sella alle loro renne a due ruote.

Babbo Natale on ice

24 dicembre 2021 / ore 14:00

Tutto il pomeriggio si pattina in compagnia di Babbo Natale

Gli espositori

1 Aloe Arborescens di Osvaldo Fresia: succo puro aloe, gel, creme

1 AlchimisTa: bevande storiche, vini speziati medievali, idromele, birre artigianali, grappe

1 Az. Agr. Poscavrì: miele, confetture, candele cera d’api

2 Buelli Angela Bijoux e cappelli: cappelli, bigiotteria, cinture

2 Gioia Chiara Creazioni Artigiane: pelletteria, borse, portafogli

3 Lillo Plaia: oggettistica natalizia, sculture in legno, tazze, incisioni, artigianato russo

4 Esperienze profumate: saponi naturali, diffusori, creme, incensi, pietre corpo, artigianato provenzale, cuscini pula farro

5 Fuego by Martin Bardone: bigiotteria artigianale, agende cuoio,

6 Bella Cremona: torrone, mostarde

7 Caseificio storico Amatrice: formaggi, salumi

8 Sapori di Puglia: olive, taralli, sottoli

9 Palermo Francesco: frutta, olio

10 Cantine Virgili e Sapori di Valeggio: vini, vin brulé, tortellini

11 Mani creAttive: oggettistica ceramica, presepi, riciclo creativo

12 Le golosità di Lara: spongada, biscotti, frittelle

13 Wandershop.it: candele, oggetti in eco cemento, eco gesso, legno, profumatori con oli essenziali

14 Mantra: cuffie, sciarpe, guanti lana, olistico

15 Weger: prodotti enogastronomici tipici Alto Adige

16 Simone Socks: calze, babbucce

17 RT il mondo dei carillon: sfere, carillon, giostre, oggettistica natalizia

18 Cipriani Prodotti di qualità: vin brulé artigianale, bombardino, caffetteria, bevande calde, bibite

19 Officina Renovatio: bigiotteria, articoli decorativi per la casa

20 Pasticceria Cavour: pasticceria, sbrisolone, panettoni, pandori

21 Leggi e sogna: libri, articoli di cartoleria, zaini, giochi

22 Home & Love: tessile casa, oggettistica natalizia

23 Joda turkish Handmade: lampade mosaico, lampade sale

24 Laltrolato design: tovaglie, tessile casa, quadri

25 Savattieri Carillon: carillon, oggettistica legno

26 Barbato Francesco: bigiotteria rame e oggettistica

27 Crispino Valentino Guanti e accessori: guanti tessuto e pelle, cappelli, sciarpe, fasce

28 Erboristeria Frutti di Bosco: tisane, saponi, candele

29 Monastero di San Biagio: birra artigianale, somministrazione e vendita, salumi, taglieri

30 StraBone: panini sfilaccio maiale e costine, bibite, caffè

31 Il saltuario delle Grazie: panino cotechino, patatine

32 Chalet Cimone: rosti patate farcito, bocconcini patate speck, hot dog, brezel, bombardino, vin brulé, cioccolata calda, caffè

33 Delizie di mare: pesce fritto, hamburger di pesce, baccalà umido, patatine, bibite

34 Rosticcio:arrosticini, patatine

35 Pasticceria napoletana e siciliana di Mirino: pasticceria napoletana, siciliana, sfogliatella napoletana, babà, arancini

36 Monira Creazioni – il Pavone di Opale: bigiotteria artigianale

37 Tanto di Cappello: cappelli, sciarpe, guanti, bastoni da passeggio

38 Ecoidea: oli essenziali, tinture madri, liquori erbe, miele

39 L’altra dimensione della frutta: caldarroste, vin brulè

40 Cacciagrande Maremma Toscana: vino, confezioni regalo

41Very Mu: cosmetici e opere originali

42 Arte dei fiori pressati: quadri fiori pressati, segnalibri, biglietti auguri e orecchini fiori pressati

43 Oltre l’oriente: cuffie, sciarpe, accessori lana, mascherine

44 Dolci tentazioni e Christmas shot: dolciumi, crêpes, frittelle, palloncini, gioco a premi

45 Margherita Lab: composizioni fiori secchi, ghirlande, ceramiche