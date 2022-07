Tamburello Serie B – Derby in notturna tra Castiglione e Cereta. Il Malavicina gioca domenica col Castelli Calepio

Mantova Settima giornata di ritorno anche per la serie cadetta, con il Castiglione impegnato da favorito nel match odierno in notturna contro il sempre ostico Cereta. Per gli aloisiani è troppo importante il successo pieno per andare alla sosta con immutato vantaggio (5 punti) sul Bardolino. Che, dal canto suo, sempre oggi, ma nel pomeriggio, è chiamato a confermare la seconda piazza solitaria in casa del Valle San Felice, mentre il Valgatara cercherà i tre punti in casa del Monte. Domani le altre tre gare: non dovrebbe incontrare difficoltà il Palazzolo in casa del Capriano del Colle, mentre si prevede battaglia in Segno-Dossena e Malavicina-Castelli Calepio.

7ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato, ore 15

Monte-Valgatara

Valle San Felice-Bardolino

Castiglione-Cereta (ore 21.30)

Domenica, ore 16

Capriano del Colle-Palazzolo

Malavicina-Castelli Calepio

Segno-Dossena

LA CLASSIFICA

Castiglione 42 punti, Bardolino 37, Segno 35, Malavicina, Dossena e Castelli Calepio 30, Palazzolo 26, Cereta 25, Valgatara 24, Valle San Felice 12, Monte 11, Capriano del Colle 4