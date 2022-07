Borgoforte, sabato i Sine Frontera al Forte di Borgoforte

BORGOFORTE (Borgo Virgilio) – Dall’Irlanda al Sud America passando per la Pianura Padana. Le radici dei Sine Frontera sono strettamente ai luoghi d’origine e alla tradizione “Combat Folk”, ma riescono anche con sensibilità e naturalezza a raccontare le storie del mondo. L’appuntamento è questo sabato, con inizio alle 21.30, al Forte di Borgoforte, nell’ambito della rassegna ArteForte 2022. «Uno spettacolo veramente affascinante, da non perdere – dice il consigliere di Borgo Virgilio Maela Ferrari -. Per partecipare non serve la prenotazione, si paga il biglietto al momento dell’ingresso: 10 euro il posto numerato, 5 il posto “green”». (m.v.)