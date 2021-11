Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il 26 iniziativa in Cgil Mantova

MANTOVA In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne la CGIL di Mantova e il Coordinamento Donne Spi-Cgil, unitamente a tutte le categorie impegnate quotidianamente nei luoghi di lavoro per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione di genere, propongono alla cittadinanza un incontro pubblico che si svolgerà presso la Sala E. Motta della Camera del Lavoro di Mantova , venerdì 26 novembre alle ore 16. Si affronterà il tema delle conseguenze su parenti e minori della violenza contro le donne. Troppo spesso, infatti, si dimenticano gli effetti sui familiari, in particolare sui figli, anche per quanto riguarda la violenza assistita. Intervengono: Donata Negrini e Roberta Franzini, della Segreteria provinciale CGIL di Mantova,Lara Facchi, sociologa e criminologa forense, specializzata in vittimologia, della Cooperativa Sociale Centro Donne Mantova, Eleonora Cazzaniga Donesmondi, avvocatessa specializzata in Diritto di Famiglia,

Inoltre il Coordinamento Donne Spi-Cgil Mantova e lo Spi-Cgil esprimono la vicinanza alle donne dell’Afghanistan, vittime dell’invasione talebana, attraverso l’esposizione di alcune immagini delle opere d’arte di Shamsia Hassani, presso le Camere del Lavoro di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Asola, Suzzara, Ostiglia e Viadana. Un piccolo gesto di solidarietà e condivisione.