Al bar senza green pass, scatta la multa per cliente e titolare

PORTO Al bar senza green pass; scatta la doppia sanzione amministrativa da 400 euro ciascuno, sia per l’avventore che per la titolare dell’esercizio pubblico. È quanto comminato ieri pomeriggio, a conclusione di un controllo mirato circa il rispetto delle vigenti disposizioni governative anti covid, dai carabinieri del comando di via Chiassi a carico di un cliente del bar “Paradise” di Porto Mantovano. L’uomo è stato infatti sorpreso dai militari a consumare all’interno del locale pubblico senza essere in possesso dell’obbligatoria certificazione vaccinale. Oltre che a lui la multa è stata contestata anche alla barista, per non aver provveduto a controllare debitamente il cliente al suo ingresso.