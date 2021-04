Tennis tavolo A1f – La PaninoLab batte l’Eppan 4-2. Domenica gioca a Cagliari

Bolzano Con qualche affanno di troppo, la PaninoLab Bagnolese si è imposta sul campo dell’Eppan (4-2) ed ha così consolidato la seconda posizione a quota 9 in classifica. Veronica Mosconi ha vinto entrambi i match disputati, contro Diana Styhar ed Evelyn Vivarelli, mentre Tian Jing e Ruta Paskauskiene si sono arrese a Debora Vivarelli, che ha tenuto in partita le altoatesine fino alla fine. La squadra bagnolese tornerà in campo già domani a Cagliari per la sfida col Quattro Mori, recupero della 1ª di ritorno (ore 15).