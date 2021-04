Covid: 151 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Lombardia ancora una volta regione italiana con il più alto numero di tamponi positivi al Covid in 24 ore, e la provincia di Mantova che con i 151 nuovi casi di oggi mantiene una percentuale (7,734%) superiore a quella regionale (7,595%) di contagi rispetto alla popolazione (Quella nazionale è del 6,190%). Questo al netto di una situazione ospedaliera sempre critica a livello di posti-letto per pazienti Covid. Per quel che riguarda la situazione dei contagi ieri è stato registrato un solo focolaio a Suzzara, che con 23 nuovi casi di Covid è il comune mantovano che ha avuto il maggiore incremento nelle ultime 24 ore. Un solo altro comune ha avuto l’aumento in doppia cifra, ed è quello di Mantova con 15 nuovi casi.