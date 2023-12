Tennis Tavolo giovani – Bagnolo e SanLa brillano al Torneo di Natale

Bagnolo San Vito Grande entusiasmo e tanto divertimento per il Torneo di Natale svoltosi nei giorni scorsi nella palestra delle Scuole Medie a Bagnolo San Vito. Protagonisti ai tavoli i giovanissimi della Polisportiva Bagnolese e del TT San Lazzaro, un’ottima occasione di confronto e di amicizia per fare crescere i ragazzi dei due club mantovani. Ecco i vincitori: Denis Bertolini cat. Top e Federico Dalboni cat. Ragazzi per la Bagnolese e Luca Dal Checco del San Lazzaro cat. Giovanissimi. Bravissimi tutti, e al termine del torneo scambio di auguri tra atleti, dirigenti e tecnici.