Basket Divisione Reg. 2 – Quistello in palla nel test col Cerea. Borretti: “Nota di merito ai giovani”

Quistello Il girone d’andata della Negrini nella Divisione Regionale Due si è concluso con una sconfitta, la prima casalinga, contro la Tanta Robba Academy (72 a 74). E il quarto posto in classifica con 14 punti. Il quintetto guidato da Marco Borretti è tornato in campo mercoledì sera a Cerea per giocare un’amichevole contro la locale formazione veronese di pari categoria. La Negrini si è imposta 96 a 82. «E’ stato un test positivo, nonostante le assenze di Ferriani e Oriolo – afferma il coach – abbiamo tenuto molto bene il controllo della gara e voglio fare un plauso particolare ai nostri giovani, a cominciare da Comparsi, un 2008 che ha notevoli qualità». Il campionato ripartirà venerdì 12 gennaio con la prima giornata di ritorno e la sfida interna col Roncadelle. «La squadra bresciana in classifica è staccata di quattro punti, ma all’andata ci ha battuto 76 a 68 – ricorda coach Borretti – riprenderemo dunque il cammino con una gara tosta, contro un avversario forte, ma vogliano far bene davanti al nostro pubblico, riscattare l’ultima sconfitta e iniziare bene il cammino nella seconda parte del torneo».