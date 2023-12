Calcio Promozione – Suzzara, via anche Accialini e Fontanesi

Suzzara Prosegue la corsa contro il tempo del Suzzara per provare a salvare la stagione in Promozione e scongiurare lo spettro del ritiro della prima squadra. Ieri sera un’altra riunione, per provare a vedere se sarà possibile allestire una rosa in grado di affrontare il girone di ritorno. Per ora il gruppo della Juniores sarebbe orientato a proseguire l’esperienza nel campionato Regionale B. Nel frattempo, ci sono da registrare due defezioni, stavolta a livello dirigenziale: hanno lasciato infatti il club bianconero Davide Fontanesi e Davide Accialini, due importanti riferimenti del settore giovanile. Il divorzio si è consumato ieri mattina per divergenze insanabili con la società, probabilmente sul da farsi nel 2024, sulle scelte da prendere. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due, che però non hanno nascosto la loro amarezza per quanto sta accadendo.

Il presidente Enzo Palvarini, nel frattempo, sta battendo ogni strada possibile per non rinunciare ad alcun campionato. Ce la farà? Difficile dirlo, anche se il tempo viene in soccorso al patron, che a quanto pare sarebbe intenzionato ad ingaggiare nuovi giocatori per la prima squadra e consentire così ai giovani di giocare il campionato Juniores, senza dover scegliere tra uno dei due. Vedremo se questo estremo tentativo andrà a segno. Il patron, che in questi giorni non ha parlato, si trincera di nuovo dietro ad un «Non posso dire nulla per adesso»: una frase che potrebbe alludere a novità nei prossimi giorni. Che si stia lavorando a questa possibilità, anche per mantenere gli impegni con gli sponsor, è certo. Anzi, si parla già di qualche possibile arrivo. Bastera? La rosa dell’andata è stata praticamente smantellata. Staremo a vedere.