Tennis tavolo – L’Italdonne di Arlia e Monfardini fa sognare ai Mondiali di Londra

LONDRA (Gran Bretagna) Alla Copper Box Arena di Londra la Nazionale femminile di tennis tavolo, con forte rappresentanza virgiliana, ha iniziato nel migliore dei modi i Mondiali del Centenario. Dopo il netto 3-0 all’esordio contro la Turchia, le azzurre hanno firmato un’altra impresa superando con lo stesso punteggio la Croazia, ribaltando il pronostico. Decisivi i successi di Gaia Monfardini, impeccabile per 3-0 su Malobabic, di Giorgia Piccolin, vittoriosa 3-1 su Arapovic, e della stellina della Brunetti Nicole Arlia, protagonista nel match più combattuto contro Rakovac (n° 64 al mondo), chiuso 3-2 annullando tre match point. Oggi, nella sfida contro l’Argentina, l’Italia cercherà il successo per chiudere il girone al primo posto e conquistare l’accesso diretto al tabellone finale.