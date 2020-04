Tennis tavolo maschile – La PaninoLab festeggia la promozione in B1

BAGNOLO SAN VITO Come abbiamo scritto ieri, il Consiglio Federale della Fitet ha annunciato, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la conclusione anticipata della stagione sportiva 2019/20. Per le competizioni a squadre, si è deciso di congelare le classifiche di tutti i campionati, nazionali e regionali, alla data del 4 marzo. Per i campionati di serie A1, non essendo terminata la seconda fase, non saranno assegnati gli scudetti.

Per quanto riguarda i campionati maschili di serie A2, B1, B2 e C1, si è deciso di promuovere le prime due squadre classificate di ogni girone; nei campionati regionali (C2 maschile) verrà accresciuto il numero delle squadre promosse, secondo numeri differenti a seconda della regione.

Per le ragazze della PaninoLab che partecipano al massimo campionato lo stop era ormai annunciato. «Spiace perché la classifica parla chiaro: eravamo quarti con una partita in meno disputata – spiega il dirigente Paolo Frigeri – ma soprattutto c’era la curiosità di capire la vera potenzialità della squadra che, rifondata per tre quarti nella scorsa estate, dopo un inizio balbettante, nel girone di ritorno stava mostrando segnali di grande crescita e su tre gare disputate ha ottenuto due pareggi, contro le corazzate Castel Goffredo e Cortemaggiore, e una vittoria col Quattro Mori. I play off erano alla portata. Colgo l’occasione per ringraziare le ragazze, Tian Jing, Margo Degraef, Daria Chernova e Veronica Mosconi, i tecnici Cristina Semenza e Dmitriy Samsonov, per la bella stagione disputata. Quest’anno purtroppo i problemi sanitari superano giustamente quelli sportivi».

In casa PaninoLab Bagnolese si festeggia comunque la promozione in B1 della squadra maschile composta da Marco Frigeri, Dario Vincenzo Sanzio e Dmitriy Samsonov, che si è classificata al secondo posto nel girone D delle serie B2 con 16 punti (8 vittorie e 3 sconfitte nelle 11 partite disputate). Un evento a suo modo storico per la società mantovana, che per bocca ancora del dirigente Paolo Frigeri ringrazia tutti gli atleti. «E’ un risultato davvero importante – afferma – avevamo programmato di fare un grande campionato e infatti, in sede di costruzione della squadra, abbiamo affiancato a Dmitriy e Marco un atleta di grande spessore quale Dario Vincenzo Sanzio, che ha dato un grande slancio alla squadra. Dedichiamo la promozione al nostro main sponsor PaninoLab, che ci ha sostenuto anche nel progetto maschile, e a tutti gli sponsor e amici che ci sostengono. Abbiamo raggiunto un traguardo difficile e fino a qualche tempo fa impensabile per il nostro team. Adesso speriamo anche nella promozione della formazione di C2 (Carraresi, Benevelli, Makinyan e Renso), prima in classifica con 11 partite dispute e vinte, e della squadra di D3 (Roversi, Sarzi Amadè, Casaletti, Marchetti, Varini e Dal Bosco), seconda in classifica. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare e salutare un grande atleta e tecnico, Dmitriy Samsonov, che ha portato in questi due anni di permanenza nel team bravura, competenza e grande professionalità».