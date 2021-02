Due ciclisti abbattono la barriera del passaggio a livello di via Cremona

BOZZOLO – Ancora una volta travolta la barriera del passaggio a livello di via Cremona a Bozzolo.

«Secondo alcuni testimoni due ragazzi in bicicletta sono passati col rosso e quindi con la barriera già abbassata e proprio poco prima di passare avrebbero urtato la stessa barriera di sicurezza che, immediatamente, è precipitata – racconta il sindaco di Bozzolo che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook per denunciare il fatto -. I giovani, poi, si sono dileguati fuggendo verso la stazione di Bozzolo dove poi è stata ritrovata la bici. In attesa del ripristino gli automobilisti sono stati dirottati sui passaggi a livello di Tezzoglio ( in direzione Mantova) e di Romprezzagno o Tornata ( in direzione Cremona). Sul posto, oltre i carabinieri di Marcaria, è intervenuta immediatamente la squadra delle RFI di Piadena. Alle 20.05, infine, il traffico è tornato alla normalità».

A onor del vero non è la prima volta che qualcuno abbatte involontariamente la barriera di questo passaggio a livello.