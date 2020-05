Tennis tavolo – Sciannimanico: “Brunetti da lunedì in palestra”

MANTOVA E’ stato pubblicato ieri l’elenco degli atleti dei settori Olimpico e Paralimpico, che la Fitet ha condiviso con gli Organismi di riferimento (Coni e Cip), in ottemperanza al Dpcm del 29 Aprile. I criteri di inclusione hanno permesso di ammettere 112 pongisti, selezionati per le squadre nazionali, il Progetto Italia e con un attuale ranking equivalente alla Prima Categoria. Questi atleti possono riprendere gli allenamenti, se gli impianti di riferimento verranno aperti seguendo il severo protocollo della Federazione, entrato in vigore mercoledì e valido al momento sino al 18.

Per la Brunetti Castel Goffredo sono stati individuati Caterina Angeli, Nicole Arlia, Elisa Armanini, Leonardo Bassi, Elia Bernardi, Lisa Bressan, Michela Brunelli, Aurora e Cecilia Cicuttini, Le Thi Hong Loan, Azzurra Marinelli, Gaia Monfardini ed Elena Thai Kim Lan. Per la PaninoLab Bagnolese Tian Jing e Veronica Mosconi (Centro Sportivo Esercito); per la Marino Allestimenti Asola Martina Etur e poi vi sono i mantovani Leonardo Mutti, (Cs Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Milano Sport) e Marco Rech Daldosso (Cs Aeronautica Militare).

Per quanto riguarda il folto gruppo castellano, in questi giorni la società si sta preparando per ricominciare da lunedì con le prime sedute al PalaMazzi. «Dobbiamo organizzarci per seguire tutti gli accorgimenti inseriti nel protocollo, ma puntiamo a partire per inizio settimana – spiega il gm Franco Sciannimanico – Poi dal 18 cambierà ancora. Vogliamo mettere in sicurezza i ragazzi, che ci hanno già telefonato per tornare in palestra, e far sì che tutto sia fatto in sicurezza. Organizzeremo gruppi da quattro, con più sessioni di lavoro mattina e pomeriggio. Non si potranno usare docce e spogliatoi, tutti dovranno arrivare qui già in tuta, con guanti, mascherina, autocertificazione e la propria racchetta». Tra le varie regole, non si può più soffiare sulla pallina o toccare il tavolo, bisogna usare l’asciugamano per il sudore con la mano con cui si tiene la racchetta e non deve essere appoggiato al tavolo. La Fitet consiglia addirittura di indossare un guanto nella mano libera. Ognuno deve portarsi borraccia e snack e provarsi la temperatura prima di uscire di casa. L’allenatore si occupa delle palline, che devono essere disinfettate, per metterle a disposizione dei giocatori e a fine allenamento vanno lavate con acqua e sapone. Deve stare almeno a 2 m di distanza, indossare la mascherina e controllare che il distanziamento sia rispettato anche dai pongisti. Al termine di ogni sessione, e quindi al cambio degli atleti, i tavoli vanno disinfettati, poi via dalla palestra velocemente. Chi non rispetta le regole del protocollo di protezione può essere escluso dall’allenamento. Queste sono solo alcune regole di un lungo elenco da rispettare. Sembra davvero una corsa ad ostacoli, dove l’attenzione deve essere massima per la propria sicurezza e quella dei compagni. Si sapeva comunque che non sarebbe stata una passeggiata la ripartenza per le discipline sportive, ma è l’unico modo per andare avanti. In attesa di altre novità.