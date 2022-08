Chalet colpito da un fulmine: vigili del fuoco al lavoro per ore

CASALMAGGIORE – Potrebbe essere stato un fulmine, caduto durante il violento temporale che ha colpito tutto il territorio nelle scorse ore, a causare l’incendio di uno chalet in legno a Fossacaprara, a Casalmaggiore. Le fiamme, stando alle ricostruzioni, sarebbero divampate intorno alle 6.30 per poi divorare l’intero manufatto, andato distrutto.

Un intervento tanto lungo quanto complicato che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Viadana per diverso tempo.

Ora l’area dove un tempo sorgeva il chalet è stata messa in sicurezza in attesa di ulteriori verifiche volte a confermare o meno la natura dell’incendio che, come detto, si pensa sia stato causato da un fulmine caduto durante il violento temporale scatenatosi nelle prima mattina di ieri sul paese. Molte sono state, infatti, le segnalazioni di danni sia nel Casalasco che nel Mantovano provocati dalla forte pioggia caduta nella giornata di ieri.