Tennis tavolo Serie A1 e A2 – Brunetti-PaninoLab, è duello su due fronti

MANTOVA La Fitet ha pubblicato i calendari dei campionati di Serie A1 e A2 maschili e femminili. E si prospetta già un duello su due fronti tra Brunetti Castel Goffredo e PaninoLab Bagnolese.

Nell’A1 femminile, quella goffredese è ovviamente la squadra da battere e la PaninoLab si è attrezzata per provarci seriamente. Il derby è in programma alla sesta giornata, con andata a Castel Goffredo il 4 dicembre e ritorno a Bagnolo il 12 marzo. Se, in campo femminile, la sfida virgiliana è ormai una “classica” del massimo campionato (è stata la finale scudetto nelle ultime due stagioni), del tutto inedito è invece il derby nell’A2 maschile, che andrà in scena all’ultima giornata con andata il 18 dicembre a Bagnolo e ritorno il 15 aprile al PalaMazzi. Ricordiamo infatti che la Brunetti ha rinunciato a disputare l’A1, scendendo di categoria, mentre la Bagnolese è neopromossa. Il club goffredese partecipa inoltre con due squadre all’A2 femminile: la sfida in famiglia si disputerà nel secondo turno, il 25 settembre e 12 febbraio.

«Vincere è sempre difficile, ripetersi ancora di più – afferma, da casa Brunetti, il gm Franco Sciannimanico – in campo femminile siamo il club di riferimento, ma vedo che le avversarie si sono rinforzate. In particolare Bagnolese ed Eppan, che affronteremo nelle ultime due giornate. Le formazioni di A2 sono composte da ragazze giovani, l’obiettivo è farle crescere per inserirne qualcuna in prima squadra. Con il team maschile puntiamo a mantenere la categoria».

In casa Bagnolese c’è grande euforia dopo gli strabilianti risultati dell’ultima stagione. «Cercheremo di confermarci ai vertici con la squadra femminile – dice la Dt Cristina Semenza – ma non sarà facile perchè tutte le avversarie stanno facendo mercato e si sono rinforzate. L’obiettivo del team maschile, neopromosso in A2, è mantenere la categoria e fare una bella esperienza».