Rugby Top 10 – Viadana, Morosini si presenta: “Qui per crescere e imparare, vogliamo fare una grande stagione”

Viadana Dopo essersi fatto notare nel campionato di Serie A indossando la maglia del Biella ed aver partecipato a vari allenamenti con le Zebre, il forte utility back Juan Franco Morosini è pronto a mettersi in gioco nel massimo campionato italiano indossando la maglia del Rugby Viadana. Argentino di passaporto, Morosini scenderà in campo come italiano perché equiparato dalla Fir.

«Juan Franco è uno dei giocatori che abbiamo cercato maggiormente e uno degli ultimi innesti per la prossima stagione – commenta il gm Ulises Gamboa – per noi sarà importante nella fase offensiva perché può sia lanciare il gioco, sia essere pericoloso con palla in mano essendo dotato di velocità, potenza ma anche molto abile al piede. Anche per questo è stato notato dalle Zebre, ma siamo felici che questa stagione abbia scelto di giocare con noi».

«Dopo queste prime settimane di preparazione, sono molto entusiasta – ha detto Morosini – ho deciso di venire a Viadana, club dalle solide strutture, per dare il massimo in campo. Ho obbiettivi chiari: voglio imparare e crescere come giocatore. Per questo ho riposto tutta la mia fiducia negli allenatori e nei miei compagni di squadra. Non vedo l’ora che inizi il campionato, ho grandi aspettative. Stiamo facendo un’ottima preparazione e siamo tutti convinti di disputare un grande torneo».