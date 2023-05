Calciomercato dilettanti: Petrozzi-MarmiUnionTeam, è divorzio. Gove, colpo Turci. Rapid United, bomber Vernizzi resta

Mantova Come prevedibile, non sono rientrate le dimissioni dell’allenatore del Marmirolo-Union Team Makris Petrozzi: il nuovo sodalizio di Promozione dovrà cercare un altro mister e si metterà all’opera nei prossimi giorni. Per quanto riguarda l’ex tecnico, le ipotesi che tengono banco, oltre a quella riguardante il San Lazzaro (che ieri ha confermato Delfini e Ghirardini), portano anche in Emilia. Staremo a vedere. In Prima Categoria colpo della Governolese, che mette sotto contratto il centrocampista Turci, in uscita dal Porto. I Pirati continuano ad inseguire altri due elementi per la mediana: Piva del Soave e Garutti del Suzzara. “Colpo” anche della Rapid United, che per la prossima stagione blinda il bomber Andrea Vernizzi, giocatore inseguito da diversi club anche di categoria superiore. Passiamo allo Sporting: dopo Ongaro, anche Picchi è sul mercato, il giocatore ha chiesto la cessione per trovare più continuità.

C’è ottimismo in casa Serenissima per la proseceuzione del rapporto con mister Matteo Tenedini, artefice di una buona stagione alla guida dei biancazzurri. Nel Crer il Viadana, dopo aver chiuso per Bozzolini e Ben Hassen, continua a lavorare per rafforzare la rosa.

In Seconda c’è l’ufficialità per la panchina del Pomponesco: nuovo allenatore è Mirko Faglioni: sarà coadiuvato da Martignoni, Poma e Bergalesi. Il nuovo mister dei rivieraschi è reduce dall’esperienza all’Acquanegra, dove ha lavorato con Cristian Avona. Il Soave conferma i due estremi difensori Sposito e Scandiuzzi, si prova a trattenere Juri Piva.

In Terza Categoria non ha perso tempo la dirigenza della Voltese: dopo la sconfitta con l’Atletico Castiglione, i collinari ripartiranno dallo stesso allenatore. E’ stata infatti rinnovata la fiducia a trainer Bontempo.

Dopo l’esperienza alla Dinamo Gonzaga, Tommaso Iazzetta torna al Moglia.