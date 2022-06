Tennis tavolo Serie A1 femminile – Festa PaninoLab con Dzelinska e Cavalli

BAGNOLO SAN VITO La festa di compleanno, il 15°, del Tennis Tavolo Bagnolo è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente due importanti new entry in casa PaninoLab. Si tratta della nuova coach Olga Dzelinska e di Giulia Cavalli, seconda pedina della formazione rossonera per la prossima stagione accanto alla confermata Tian Jing. Dzelinska, russa di nascita ma di nazionalità slovacca, 35 anni, arriva dal Cortemaggiore, con il quale ha vinto lo scudetto da giocatrice nel 2015. In quella squadra militavano anche la “mitica” Laura Negrisoli e Giulia Cavalli, che a Cortemaggiore è nata (34 anni fa) e cresciuta, ma nell’ultima stagione ha giocato a Norbello, in Sardegna. Atleta esperta e di grande temperamento, ha incrociato spesso la racchetta con la PaninoLab e si è fatta sempre notare per classe e spirito battagliero. Olga e Giulia, da poco mamme (Dzelinska per la seconda volta) e amiche, arrivano a Bagnolo per consolidare la posizione del club presieduto da Paolo Frigeri nel gotha del tennis tavolo italiano. «Della Bagnolese – dice la nuova coach – mi è sempre piaciuto l’ambiente familiare. C’è grande passione, ma anche la possibilità di lavorare con tranquillità. Gli obiettivi dopo due secondi posti? Confermarsi al top, ma sappiamo che ci sarà una concorrenza agguerrita. Castel Goffredo è sempre un passo avanti e altre squadre si stanno rinforzando». Anche la PaninoLab, però, non sta a guardare come dimostra l’innesto in squadra di Giulia Cavalli. «Sono felice di iniziare questa nuova avventura – afferma – conosco bene Olga, ma anche Cristina (Semenza, ndr) e Tian Jing, ambientarmi non sarà certo un problema. Dal punto di vista agonistico sto vivendo una seconda giovinezza e a Bagnolo porto esperienza ed entusiasmo. Affronto ogni nuova avventura col sorriso, ma in campo mi trasformo in una guerriera». La Bagnolese lo sa bene, anzi l’ha presa per quello.