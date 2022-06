Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta blinda capitan Titon. Ritorno di fiamma per Bueno

MANTOVA Dopo la presentazione in settimana di Pino Milella, il Saviatesta inizia a muoversi anche sul mercato. E lo fa partendo subito con i botti. Il primo, già ventilato da diversi giorni e ufficializzato nella tarda serata di venerdì, è quello di Jeferson Fernando Titon. Il capitano biancorosso, anche nella prossima stagione giocherà nella squadra virgiliana. «Voglio riportare il Mantova in Serie A» questo quello che avrebbe detto il brasiliano alla dirigenza biancorossa che ovviamente è ben contenta di ripartire dal miglior marcatore della categoria. Quella di avere Titon in squadra sembra di capire sia stata anche un’esplicita richiesta di Milella, che è rimasto impressionato dalla potenza e dalla supremazia tecnica del giocatore in occasione delle recenti sfide tra Mantova e Verona. «Non era facile né scontato – spiega l’ad biancorosso Cristiano Rondelli – perché a mister 60 gol, le proposte non sono di certo mancate, con buona parte dell’Italia del futsal che un pensierino su di lui lo aveva sicuramente fatto. E noi invece ce lo teniamo ben stretto». Tra le tante anche la Sampdoria, che però ha ricevuto un secco no. Il Mantova di domani quindi ripartirà dal suo capitano e attorno a lui sarà costruita la squadra che tenterà di nuovo la scalata alla Serie A. Alcuni giocatori ci sono già: Ninz, Filipponi, Salas, Micheletto e Gabriel che sono sotto contratto con il Mantova. Come da regolamento, saranno solamente tre gli stranieri che si potranno inserire in rosa e il Mantova dovrà fare bene tutte le valutazioni del caso. Anche perché la scelta è vasta. La dirigenza biancorossa insieme allo stesso Milella sta sondando il terreno per poi chiudere dal 1° luglio quando avrà ufficialmente inizio la nuova stagione. Intanto dalla Spagna non è da escludere il ritorno di Bueno dal Peniscola (Serie A spagnola). Per lui ancora un anno di contratto con il Saviatesta e tante richieste di mercato. Così come è da valutare la posizione di Ricordi, uno dei protagonisti del Mantova targato Milella. Per l’estremo difensore sono arrivate offerte importanti dal Ciampino e quindi il Mantova potrebbe essere costretto a trovare un nuovo portiere titolare da affiancare a Ninz. Infine, potrebbero esserci novità a breve anche sul futuro dell’ex mister, Alessandro Bagalà, che potrebbe diventare il responsabile del settore giovanile dell’area futsal della Juventus. Un’opportunità che il tecnico romano valuterà, anche se la voglia di andare in panchina sembra prevalere.