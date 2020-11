Economia circolare, Hackathon diffuso per le scuole mantovane

MANTOVA C’è tempo sino al 30 novembre 2020 per iscriversi e partecipare all’hackathon sui temi dell’Economia Circolare rivolto agli studenti delle scuole mantovane per coinvolgerli nella diffusione e promozione di idee per il cambiamento.

La maratona informatica è promossa da PromoImpresa – Borsa Merci con Comune di Mantova, gruppo Tea e Provincia all’interno del progetto “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità”.

L’hackathon, che si svolgerà in modalità virtuale, ha come oggetto lo svolgimento, tramite la piattaforma FAD LTO Mantova, di attività di approfondimento e di produzione dedicate al tema dell’Economia Circolare. Le attività saranno svolte dai partecipanti organizzati in gruppi di lavoro seguiti da un referente interno all’istituzione scolastica.

L’hackathon si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado e dei Centri di Formazione Professionali della provincia di Mantova organizzati in team di minimo 8 componenti con il sostegno nella candidatura dell’Istituzione scolastica di appartenenza.

La partecipazione è gratuita e non prevede un numero massimo di adesioni.