Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food da applausi: 3-0 a Muravera e primato in cassaforte

MURAVERA L’Alfa Food Bagnolese riscrive la sua storia raggiungendo un traguardo straordinario: il primo posto nel massimo campionato maschile di tennis tavolo. Non è ancora sufficiente per fregiarsi dello scudetto (per quello serviranno i play off), ma resta un’impresa eccezionale che premia il lavoro dell’intera compagine bagnolese: giocatori, tecnico, società. La certificazione del primo posto è arrivata ieri in Sardegna, nell’ultima partita della regular season. Bobocica e compagni dovevano espugnare Muravera per essere sicuri del primato. E così è andata, con un netto 3-0 che ha tramortito gli avversari. Sassari, in campo domani in casa contro Messina, può al massimo raggiungere la Bagnolese, ma è da considerarsi dietro per via dello scontro diretto sfavorevole (doppio successo dell’Alfa Food).

La Bagnolese ritroverà Muravera nella semifinale play off, mentre l’altro incrocio sarà Sassari-Messina. Le date indicate per le semifinali sono l’11 e il 14 maggio, con eventuale bella il 16. Gli orari sono da definire.

Per quanto riguarda la partita di ieri, l’Alfa Food ha sofferto solo nella prima partita, che ha visto Bobocica opposto a Trevisan. Quest’ultimo è stato protagonista di una partenza fantastica e si è aggiudicato i primi due set. Poi Bobocica ha capitalizzato la sua classe e la sua esperienza per effettuare una grande rimonta e imporsi alla “bella”. Nel secondo singolare Soderlund e Cipriano si sono spartiti i primi due parziali, ma nei due successivi lo svedese dell’Alfa Food ha preso agevolmente il largo. Senza storia il terzo match, che ha visto Giovannetti sopravanzare nettamente e senza fatica il rivale Giordano.

Naturalmente soddisfatta Cristina Semenza: «Chiudiamo al primo posto la stagione regolare – ha detto l’allenatrice della Bagnolese – . Era un traguardo che ci eravamo prefissati e siamo contenti di averlo raggiunto. Quella di Muravera non è stata una gara facile. Bobocica ha patito qualche difficoltà all’inizio, così come Soderlund ha tradito un pizzico di nervosismo. Ma entrmabi hanno fatto leva sulla loro classe per riprendersi e conquistare i punti-vittoria. Un plauso lo merita anche Giovannetti. In semifinale ritroveremo Muravera». Anche questo era un desiderio della Bagnolese, non certo per sminuire il valore dei sardi, ma perchè un’eventuale semifinale col Messina avrebbe comportato maggiori insidie. Ora non resta che attendere il completamento dell’ultima giornata (tra domani e sabato), poi testa ai play off. Altre pagine di storia sono lì per essere scritte.