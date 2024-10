Tennis tavolo Serie A1 maschile – L’Alfa Food fa soffrire i campioni dell’Apuania prima di cedere 4-1

BAGNOLO SAN VITO Che battaglia a Bagnolo San Vito! L’Alfa Food cede, dopo quasi 4 ore di gioco, alla corazzata Apuania Carrara. Viktor Brodd porta gli scudettati in vantaggio con lo 0-3 sul debuttante spagnolo De Las Heras. Grande equilibrio poi tra Francisco Sanchi e Mihai Bobocica, con l’italo-argentino a chiudere 3-2. Stessa storia con Piccolin, che però deve cedere alla “bella” a Matteo Mutti. Damien Provost sostituisce De Las Heras e parte bene (5-2), è agganciato (6-6) e chiude di misura nel primo parziale. Nel secondo rimonta Bobocica da 2-5 a 5-5, da 5-8 a 7-8 e da 7-9 a 10-9. Fallisce due set-point (10-9 e 11-10) e al terzo (12-11) ha la meglio. Il portacolori toscano riapre le sorti dando l’ultimo strappo dall’8-8 nella terza frazione e controllando agevolmente la quarta. Nella quinta Bobo è quasi sempre in svantaggio, salva un match-point (9-10) e alla sua prima opportunità (11-10) chiude 2-3. Nel quinto match Brodd fa suo il primo set, ma nel secondo Piccolin impatta. Nel terzo si lotta e dal 7-8 lo svedese cala il poker decisivo. La quarta frazione non ha storia a favore del bolzanino della Bagnolese e per il quarto singolare di fila si va alla “bella”, nella quale Brodd dal 5-5 prende il largo (8-5) e sul 10-6 concretizza il quarto match-point. «Abbiamo perso 4-1, ma i ragazzi sono stati ammirevoli e bravissimi – afferma il direttore tecnico Cristina Semenza – Hanno lottato contro i campioni in una sfida infinita. Il risultato finale ci penalizza; la sconfitta è dura da digerire, ma quando perdi sempre 3-2, capisci di aver giocato alla pari contro gli scudettati».