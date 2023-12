Volley Serie B maschile – Kema, si riparte tra un mese. Fasani: “Recuperiamo gli acciaccati”

ASOLA Per la Kema AsolaRemedello di Andrea Fasani e Luca Mutti, la seconda parte del 2023 si è chiusa sabato scorso col successo a Modena (2-3) sul Moma Anderlini. Un successo che ha interrotto la serie negativa di quattro sconfitte consecutive in trasferta (contro Canottieri Ongina, Villa d’Oro, Volley Veneto Benacus ed E’più nel derby giocato a Viadana), alle quali va aggiunta quella casalinga col Dual Caselle di Sommacampagna.

Quattordici sono i punti sin qui racimolati dalla compagine asolana. Sabato la Kema osserverà il suo turno di riposo. Il ritorno in campo è fissato per sabato 13 gennaio a Sassuolo, contro la Kerakoll capolista (che sabato rende visita al Viadana).

«Il successo sul Moma ci voleva proprio – ammette Fasani – , per il morale e la classifica. Non è stato affatto facile avere ragione di un sestetto giovane che ha ampi margini di miglioramento e che è sceso in campo ringalluzzito dal colpo di Bardolino sul Benacus. Per varie problematiche e vicissitudini abbiamo attraversato un periodo davvero difficile. Ci voleva proprio la vittoria. Questi due punti sono importanti e ce li teniamo stretti. Ha fatto molto bene il giovane Zilia». Quali obiettivi da qui al 13 gennaio? «Non smettiamo di allenarci. Il primo è recuperare gli acciaccati: a gennaio dovrebbe rientrare Lanzara, mentre si prospettano tempi più lunghi per il ritorno di Rodella. Stiamo sondando il mercato per trovare un atleta di caratura».