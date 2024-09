Il 29 settembre doppio treno storico

MANTOVA Nuovo appuntamento con i treni storici per Mantova, che il 29 settembre vedrà arrivare in stazione ben due convogli straordinari in collaborazione con la Fondazione Fs. Il Treno Catullo partirà da Verona Porta Nuova alle 9 e rientrerà alle 17.45 con fermata in entrambe i sensi anche a Villafranca. Il Treno di Virgilio invece partirà da Mantova alle 11 e farà rientro alle 15.55. anche in questo caso prevista la fermata di Villafranca. La quota di partecipazione è pari a 20 euro (intero andata e ritorno), per i bambini da 5 a 12 anni compiuti è disponibile una tariffa ridotta a 10 euro. I bambini al di sotto dei 5 anni viaggiano gratuitamente senza posto a sedere. Non sono validi altri titoli di viaggio. Info: prenotazioni@avts.it.