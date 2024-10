Ciclismo – Grande spettacolo al Memorial Affini. Applausi per Mattia Crovetti, terzo

CURTATONE Dieci e lode a Buscoldo per il 7° Memorial Fabrizio Affini-1° Memorial Giulio Affini-Trofeo Lorenzo Capiluppi-Trofeo Alex Noleggi. L’appuntamento organizzato dall’Uc Ceresarese con la collaborazione della famiglia Affini, ovvero i fratelli Massimiliano e Roberto con i propri cari, era riservato alle categorie Esordienti e Allievi e, come nelle attese dei numerosi sportivi presenti lungo il tracciato, si è assistito a due gare estremamente belle sul piano tecnico. Prima di raccontare quanto avvenuto nelle due gare disputate, vale la pena sottolineare che al fianco degli organizzatori si sono posti sia il Comune di Curtatone, presente con il sindaco e presidente della Provincia Carlo Bottani e l’assessore allo sport Sofia Pantani, e il Comitato provinciale Fci, presente con il presidente Fausto Armanini e il vice Lido Baracca, che ha rivestito il ruolo di direttore di corsa unitamente a Simone Pezzini, presidente della società organizzatrice dell’evento. La prima delle due prove ha come protagonisti un centinaio di Allievi che lungo i 79,500 km percorsi si danno grande battaglia. Numerose le fughe proposte, ma alla fine sul rettilineo d’arrivo si assiste alla tradizionale volata a ranghi compatti. Ai 250mt esce allo scoperto il campione italiano di categoria Brandon Fedrizzi della Forti e Veloci, che festeggia così la sua 22ª vittoria stagionale, mettendosi alle spalle Lorenzo Ceccarello della Ciclistica Monselice, 2°, ed Edoardo Riccadonna dell’Fdb Sport, 3°. Quasi 200 gli Esordienti sul medesimo tracciato, percorrendo però 37,100 km. La gara è caratterizzata da una fuga nata dopo 14 km dal via e a proporla sono Gabriele Montesin della Feralpi Monteclarense, Pier Davide Macas Jimenez della Raifeesisen Laives e Mattia Crovetti del Mincio Chiese. Il terzetto chilometro dopo chilometro guadagna fino a circa 60”. Il gruppo ci prova a riportarsi alle ruote dei battistrada, ma la loro azione è priva di sbavature e di conseguenza la vittoria è bagarre a tre, con Montesin che vince (7° centro in questa stagione) davanti a Macas Jimenez, 2°, e Crovetti, 3°. Appena sotto il podio si classifica Daniele Ronda del Mincio Chiese, che dopo aver cercato di raggiungere la testa della corsa, batte nello sprint per il 4° posto il campione italiano Carlo Ceccarello della Monselice. Ceccarello, grazie a questo piazzamento, chiude 1° tra gli Esordienti 1° anno. Con lui sul podio anche Luca Vitale dell’Equipe Corbettese, 2°, ed Emanuele Matteo Patruno dell’Orinese, 3°.