Tiro con l’arco – Coppa del Mondo: l’Italia di Lucilla Boari si ferma agli ottavi

MEDELLIN (Col) Inizio sfortunato per l’Italia nella terza giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo a Medellin, in Colombia. Le squadre azzurre dell’arco olimpico non riescono a superare l’ostacolo degli ottavi di finale. Fuori dai giochi la selezione femminile di Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Le azzurre lottano punto a punto con l’India (Bari, Jaiswal, Kumari), vanno sotto 4-0, ma riescono a recuperare fino al 4-4 rimandando il verdetto allo shoot off. Nelle tre frecce di spareggio però le arciere indiane totalizzano 26 punti contro i 25 dell’Italia. L’oro se lo giocheranno Corea del Sud e Gran Bretagna, mentre il bronzo è stato vinto dalla Francia contro il Messico 5-4 (25-24). Nell’individuale, mercoledì sono entrare nelle prime venti Lucilla Boari con 654 punti (quattordicesimo posto) e Chiara Rebagliati diciottesima con 648. Le frecce di qualifica hanno disegnato anche la situazione dei mixed team con l’Italia di Boari e Nespoli che è ottava con 1323 punti e affronterà il Messico.