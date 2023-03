Rifiuti e sporcizia nel centro della Ccttà di Cornelio, protesta “Ostiglia in Movimento”

OSTIGLIA – «Una situazione di totale sporcizia e incuria presente in diverse vie del paese. Trascuratezza e degrado che, purtroppo, persistono da troppo tempo»: così gli attivisti di Ostiglia in Movimento definiscono la situazione che riguarda alcune vie del paese. Per questo motivo hanno inviato una lettera aperta al sindaco Valerio Primavori in cui evidenziano le situazioni più eclatanti: «Piazza Mazzini, luogo di ritrovo di diversi studenti che frequentano le scuole superiori del paese in attesa dei vari pullman, è il caso più clamoroso – spiega l’attivista Alessandro Incorvaia – Dalle foto che le inviamo (una di esse è a corredo dell’articolo ndr) si può notare la sporcizia, accumulata da diverse settimane, che nessun operatore ha provveduto a ripulire. Il problema riguarda un po’ tutta l’area della piazza compreso il porticato del condominio. Da anni residenti e commercianti lamentano questa situazione di totale degrado e abbandono che non riguarda solo per la presenza di studenti durante le ore diurne. Al mattino, lamentano alcuni residenti, si può trovare di tutto compreso vomito e urina. La sporcizia è un po’ dif fusa in tutto il nostro territorio compreso, tra l’altro, zone del centro storico come piazza Cornelio e piazza Garibaldi. In quest’ultima piazza è possibile notare rifiuti che riguardano il carnevale passato».

Gli attivisti spiegano che alcuni cittadini, in questi giorni, hanno provveduto a ripulire l’area «perché la situazione era alquanto imbarazzante. Segnaliamo, inoltre, la sporcizia presente presso la fermata, sempre dei pullman, di piazzale Mondadori. Le aree verdi sono piene di rifiuti. Consigliamo di far pulire l’area prima di eseguire il taglio dell’erba altrimenti, come ogni anno, le cartacce vengono sminuzzate dal tarup».

Gli attivisti chiedono alla giunta un intervento urgente, maggiore attenzione al paese e, se necessario, aumentare anche l’organico degli operatori comunali addetti alla pulizia.