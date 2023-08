A scuola di vignette e di umorismo de sermidese con il talento di “Zap & Ida”

SERMIDE E FELONICA – Una originale e divertente lezione sui trucchi dell’umorismo, sia attraverso il disegno che la parola: è quella che verrà messa in scena domenica, dalle 9.30 alle 12, al locale Tahiti di Sermide. Protagonisti di questa vera e propria lectio magistralis saranno Vincenzo Zapparoli e Ida Cassetta, più brevemente consociuti con il nome d’arte di Zap & Ida: il primo carbonarese, la seconda veneziana, ma di anni operanti con “base” a Bologna, sono autori di vignette, creativi per campagne pubblicitarie e anche scrittori, con una serie di pubblicazioni a carattere “poliziottesco e grottesco” aventi come protagonista il commissario di polizia Amareno Fabbri (sic), fulcro anche dell’ultima fatica letteraria intitolata “Morto a Sua Insaputa” che sarà presentato al prossimo Salone del Libro a Roma. Una lezione di umorismo che lascerà anche libero spazio alla fantasia dei partecipanti, chiamati a scrivere un testo per una sapida vignetta del sempre profilico Zap. (nico)