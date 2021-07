Tiro con l’arco – Olimpiadi in salita per Lucilla Boari

TOKYO Cominciano in salita le Olimpiadi per Lucilla Boari. Al termine delle 72 frecce di ranking round, l’atleta rivaltese ha chiuso al 23esimo posto, mentre la migliore delle azzurre è risultata Chiara Rebagliati (sarà quindi lei ad affiancare Mauro Nespoli nella squadra mista), che si è piazzata al decimo posto. Tatiana Andreoli ha concluso 52esima. Giornata piuttosto complicata per gli atleti, costretti a tirare con un sole caldissimo e un’umidità che mettevano a dura prova le performance.

I punteggi delle azzurre hanno portato a un tabellone degli scontri diretti individuali piuttosto sfortunato. Se Andreoli sfiderà venerdì prossimo ai 32esimi la francese Barbelin, nello stesso pomeriggio potrebbe verificarsi un match tra Lucilla Boari e la Rebagliati ai 16esimi. La prima sfiderà la polacca Zyzanska e la seconda la svedese Bjerendal: se le atlete delle Fiamme Oro passeranno il turno sarà derby.

Il risultato complessivo delle azzurre vale l’ottavo posto a squadre con 1936 punti, una posizione che domenica alle 2 (ora italiana) vedrà le azzurre sfidare agli ottavi la Gran Bretagna. In caso di passaggio del turno, il tabellone prevede poi ai quarti di finale il match contro la Corea del Sud, padrona incontrastata dei Giochi Olimpici (da Seul ’88 ad oggi ha sempre vinto l’oro a squadre femminile). Le speranze di medaglia si assottigliano.