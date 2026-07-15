Volley – Francesco Destro spicca il volo: da Castiglione al Piacenza in SuperLega

Castiglione Un altro gioiello del Volley Castiglione compie il salto verso l’élite della pallavolo italiana. Francesco Destro, schiacciatore classe 2008, è stato infatti ingaggiato dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza, una delle realtà più importanti della SuperLega e vincitrice dell’ultima Coppa Cev. Un traguardo prestigioso per il giovane atleta e, allo stesso tempo, l’ennesima conferma della qualità del lavoro svolto dal club aloisiano nel settore giovanile. Destro è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e nel 2024 si è messo particolarmente in luce conquistando il riconoscimento di miglior giocatore del Trofeo delle Regioni. Qualità tecniche, personalità e ampi margini di crescita gli hanno aperto le porte di una società che negli ultimi anni si è stabilmente affermata ai vertici del volley nazionale. Per il Volley Castiglione si tratta di un’altra soddisfazione dopo quella della scorsa stagione, quando Charles Ajayi approdò a Modena. Il giovane opposto si allenava con la prima squadra emiliana e nel fine settimana era impegnato nel campionato di Serie B, stesso girone (il B) dell’AsolaRem.

L’approdo di Destro a Piacenza conferma ancora una volta la bontà del percorso tecnico guidato da coach Enzo Valdo. Del resto il club aloisiano aveva già contribuito alla crescita di Alessandro Michieletto, oggi tra le stelle assolute della pallavolo mondiale, due volte campione iridato con l’Italia e premiato come miglior giocatore del mondo nel 2025. Un’eredità importante che Destro proverà ora a raccogliere inseguendo il proprio sogno nella massima serie.