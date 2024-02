Volley Prima/Seconda Divisione f – La Davis infligge il primo ko al Porto. Testa a testa tra Borgo e Rivalta

Mantova Nella Prima Divisione femminile arriva la prima sconfitta stagionale della capolista Pizzeria 80Voglia Porto per mano dell’Immobiliare Morandini Davis, che consolida il secondo posto. In terza posizione c’è La Minciotecnica Castellucchio, che piega al tiebreak La Piccola Atene rimontando da 0-2. Quarto il BorgoVirgilio, che ha battuto il Corte dei Bicchi e staccato la Linea Saldatura vittoriosa al quinto sul campo del San Lazzaro. A Viadana, la Rivarolese ha avuto ragione della Geofarm ancora fermo al palo.

Nella Seconda Divisione continua il duello al vertice fra Borgo Virgilio e Mantovagricoltura, divise da un solo punto. La capolista ha superato in trasferta il San Lazzaro, le rivaltesi si sono imposte in casa nel derby con l’Avis Castellucchio. Il Goito mantiene la terza posizione con il successo di Quingentole sull’Universal. La Ferris Levata, quarta, ha vinto a Ostiglia, mentre La Piccola Atene l’ha spuntata al tie break sull’Intermedia Medole, raggiunto a quota 22 dal Piubega vittorioso sul campo del fanalino Asolaremedello.