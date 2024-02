Tennis tavolo A1 f – La Brunetti batte 4-1 il Südtirol e si garantisce il primo posto

Castel Goffredo Nella gara che ha aperto ieri sera la terza giornata di ritorno di serie A1 femminile, la capolista Brunetti Castel Goffredo ha battuto per 4-1 il Südtirol, sua più diretta inseguitrice, ottenendo la certezza del primo posto al termine della regular season.

Nel primo match, Bernadette Szocs e Gaia Monfardini hanno disputato un primo parziale all’insegna dell’equilibrio e sul 9-9 è stata l’ex di turno ad aggiudicarsi gli ultimi due punti. La romena ha poi vinto facile la seconda partita e rimontato da 1-4 nella terza per poi chiudere 11-9. Monfardini ha prolungato la sfida alla “bella”, che Szocs ha dominato e chiuso 11-3.

Nel derby azzurro, Nicole Arlia e Debora Vivarelli hanno lottato punto a punto (9-9) e allo sprint ha prevalso la caldarese. Nel secondo parziale la castellana ha sempre condotto le danze e chiuso al quarto set point. Arlia è poi risalita da 3-5 a 8-5, è stata agganciata (8-8) ed è ripartita, chiudendo i conti. Nella quarta frazione la beniamina locale ha accelerato dal 3-4 e messo a segno lo spunto decisivo.

Nel terzo singolare la romena Andreea Dragoman non ha faticato contro la 15enne esordiente Melissa Oprandi.

Ben più equilibrato il match tra le compagne azzurre Arlia e Monfardini. Nicole ha ribaltato la situazione nel primo incontro e dal 9-7 è andata fino in fondo. Poi è ripartita sul 6-1, ma Gaia ha avuto una reazione poderosa e dal 7-8 ha piazzato il decisivo break di 4-0. Nel terzo parziale Arlia è stata riassorbita dal 9-5 al 9-9. Monfardini ha annullato un set point (9-10), non ne ha concretizzato uno (11-10) e al secondo (12-11) ha avuto ragione. La goffredese ha avuto due palle set (10-8) anche nella quarta frazione, ma la sua ex compagna gliele ha cancellate per poi chiudere partita e incontro sul 12-10. Il successo delle campionesse d’Italia è stato rimandato di poco, il tempo per Szocs di superare Oprandi in una sfida a senso unico in cui ha lasciato alla giovane avversaria soltanto due punti.

In classifica la Brunetti (16 punti) ha doppiato il Südtirol (8). Poi ci sono Quattro Mori con 7, Prato con 5, Muravera con 4 e il Norbello ancora al palo.