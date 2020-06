Crisi Corneliani, si muove la Regione: giovedì tavolo al Pirellone

MILANO Regione in prima linea per aiutare i

lavoratori che stanno vivendo crisi occupazionali, anche e

soprattutto nella Fase 2 del post emergenza Coronavirus. “Regione

Lombardia c’e’ e non vuole lasciare soli i lavoratori in questo

difficile momento storico: stiamo presidiando molte situazioni

di crisi” ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Formazione e

Lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli, intervenendo sulle

tre azioni di contrasto alle crisi affrontate nella giornata di

ieri. Come Regione siamo presenti su

tutti i fronti” ha ribadito Rizzoli, aggiungendo: “Su CNH a

Pregnana Milanese oggi c’e’ un appuntamento importante: abbiamo

lavorato insieme ad azienda e sindacati sulla

reindustrializzazione del sito produttivo dando la nostra piena

disponibilita’ ad incontrare in tempi brevi i soggetti

interessati con l`obiettivo di salvaguardare il maggior numero

dei posti di lavoro e gli assets aziendali piu’ preziosi.

Prossimo incontro di verifica entro luglio”.

CORNELIANI MANTOVA, CONVOCAZIONE URGENTE – “Inoltre abbiamo

fatto partire una convocazione urgente per giovedi’ prossimo – ha

spiegato – per affrontare tempestivamente l’evoluzione della

crisi di Corneliani a Mantova, difficolta’ che avevamo gia’

affrontato a fine 2019 nei nostri uffici con le parti sociali,

ma che nelle ultima settimane e’ peggiorata anche a causa

dell’emergenza Covid-19”.