Volley Serie A3 – Parolari: “Gabbiano ok con San Giustino. Ora tutti al PalaSgu per il match con l’Acqui Terme”

MANTOVA Non ha giocato dall’inizio, ma nel vittorioso tie-break di San Giustino è tornato a disposizione di coach Serafini. Raul Parolari ha realizzato sei punti al suo rientro in campo, dopo i problemi agli addominali di inizio stagione. Lo schiacciatore del Gabbiano FarmaMed ha analizzato la maratona in Umbria, vittoriosa dopo ben due ore e un quarto di partita, che ha portato due punti preziosi in classifica utili per rimanere al terzo posto. «E’ stata una partita approcciata da noi davvero bene – commenta Parolari – Nei primi due set abbiamo commesso pochi errori, prima che dall’altra parte della rete diventassero, grazie ad alcuni cambi, più combattivi nel terzo e nel quarto parziale. Ma quando sembrava che il trend della partita fosse dalla loro parte, abbiamo fatto molto bene nel momento decisivo, nel tie-break». Sotto 2-0, San Giustino è cresciuta fino ad agguantare il pari. «Loro hanno continuato a spingere approfittando di un nostro calo e difendendo molto sugli scambi lunghi. Siamo ripartiti nel modo giusto nel tie-break, tornando a combattere come avevamo fatto a inizio partita. Battuta e muro ci hanno dato la possibilità di portare a casa una vittoria preziosa». Parolari si lascia alle spalle l’infortunio agli addominali di inizio stagione come gli era capitato lo scorso anno: «Ora sono a posto fisicamente. Mi alleno regolarmente da dieci giorni e sono a disposizione a pieno regime. Devo recuperare il ritmo partita e l’adrenalina necessaria in campo. Ma sono stato bravo a gestirmi con lo staff medico, senza volere forzare quando non era necessario. Ho imparato a dosare il lavoro e per il tipo di infortunio è stato molto importante». Raul ha una sua idea su questo campionato di A3 Credem Banca, il secondo per il Gabbiano FarmaMed.

«Come recita la classifica, è molto equilibrato e corto, con punti pesanti a ogni partita che possono fare la differenza in ottica play off. Molto equilibrio regna nel valore delle squadre del nostro girone e non ci sono risultati scontati come poteva accadere lo scorso campionato. Siamo però solo all’inizio». Il suo ultimo pensiero va al prossimo avversario. Al PalaSguaitzer arriva domenica Acqui Terme, un punto avanti in classifica ai biancazzurri. «E’ una delle squadre favorite del girone, ma penseremo a preparare la partita focalizzandoci sul nostro gioco. Mi auguro che nel nostro palazzetto tanta gente venga a sostenerci».