Roverbella – Velocità eccessiva lungo i tratti comunali: rallentatori in arrivo

Roverbella Al fine di combattere l’eccessiva velocità lungo i tratti stradali costantemente frequentati da pedoni e ciclisti, tra cui vi si trovano soprattutto bambini e anziani l’amministrazione comunale di Roverbella a cui fa capo il sindaco Mattia Cortesi ha disposto l’installazione di nuovi rallentatori viabilistici, la manutenzione dei dispositivi già installati e la riqualificazione della segnaletica già presente lungo i percorsi ad alto rischio segnalati dai cittadini.

Per quanto riguarda il capoluogo, sarà installato un doppio dosso prima e dopo dell’attraversamento pedonale realizzato davanti alla scuola temporanea in via Nicolajeska, mentre un altro rallentatore sarà posizionato lungo strada Bergamasca, nel quartiere Borgo Venezia. Dosso in arrivo anche nella frazione di Malavicina in via Don Gnocchi, per ridurre la velocità delle auto, in quanto utilizzata come percorso alternativo più breve per raggiungere i vicini plessi scolastici di via Aldo Moro. Per quanto concerne invece la frazione Castiglione Mantovano il rallentatore sarà posizionato in strada Boccalina, con lo scopo di ridurre la velocità dei numerosi mezzi in transito quotidianamente, nel primo tratto di strada limitrofo alla zona residenziale, a ridosso dell’incrocio con la statale 62. L’intervento sarà realizzato con le risorse comunali stanziate a bilancio riservate alla manutenzione straordinaria delle strade. Ugualmente il Comune provvederà alla manutenzione dei dispositivi già installati, quali quelli in Borgo Bassa e in largo XXIV Maggio a Canedole e al miglioramento della segnaletica di avvertimento in via Roma nel capoluogo. (c.f.)