Basket Serie C – Gabrielli: “Bravo Artes, ma bisogna cominciare a vincere anche in trasferta”

MANTOVA L’Artes SPX Mantova ritrova il sorriso nel suo fortino, l’inespugnabile PalaSguaitzer, battendo il Gorle per 70-58. Il San Pio X si riscatta e mette così alle spalle la battuta d’arresto con la Seriana, incassata nel Bergamasco il weekend precedente, ma per scalare posizioni in classifica servono anche i punti fuori casa. Da dire però che gli alti e bassi sono stati causati anche dai tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa biancorossa. E anche nella sfida interna con la Bellini Virtus Gorle la formazione mantovana ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Sequani, uscito per un problema alla caviglia. Soddisfatto comunque della prova coach Marco Gabrielli, che però adesso si aspetta di più dai suoi ragazzi: «Continuiamo a vincere in casa e questo è molto importante sia per il morale sia per la nostra classifica. Ho avuto ottime risposte da parte del gruppo. In particolare, abbiamo espresso un grande gioco difensivo nei primi quindici minuti della gara, poi siamo un po’ calati vista anche la rotazione in meno dovuta all’infortunio di Sequani (a cui si aggiungono gli acciacchi di Raskovic). Ora ci attendono due trasferte complicatissime contro due favorite alla promozione, ma dobbiamo necessariamente iniziare a vincere anche lontano dal PalaSguaitzer».