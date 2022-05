Volley Serie B maschile – Gabbiano, niente drammi. Si guarda avanti

CERESE Il Gabbiano guarda già avanti: il futuro del Top Team inizia domani sera, come afferma il diesse Stefano Melli. «Ci sarà una riunione del direttivo per valutare se è il caso di fare domanda di ripescaggio in A3. Non compreremo invece un diritto per poter prendere parte a questo torneo. Coach Simone Serafini ha un biennale e dunque è confermato, mentre per impegni di lavoro lascia il suo vice Carlo Alberto Tognazzoni». Il team del presidente Paolo Fattori non perde tempo per programmare il suo futuro, dopo aver perso, come la scorsa stagione, anche la gara di ritorno della finale play off col Monselice. I padovani già a Cerese all’andata si erano imposti per 3-1; stesso punteggio col quale hanno bissato sabato sera in Veneto e brindato alla A. «Il Gabbiano si perde sul più bello? Nella scorsa stagione è andata male in finale col Bolghera Trento, questa volta col Monselice. Forse contro i trentini ci abbiamo messo del nostro, mentre stavolta abbiamo trovato sul nostro cammino una compagine cinica e forte di atleti di spessore. Monselice ha i suoi meriti in questa promozione in A3. Ricordiamoci che ha perso una sola gara, in semifinale per 3-1 a Monticelli d’Ongina contro la Canottieri, poi nel ritorno ha vinto prima 3-0 e poi il golden set. Bisogna essere sportivi e riconoscere i suoi meriti». Sabato a Monselice il Gabbiano Top Team ha… concesso ai padovani un Bigarelli non al massimo della condizione. «Esatto – conclude Melli – Giovedì e venerdì non si è allenato per una colica e sabato non era in condizione. Davvero un grosso peccato. Di Bernardo per impegni di lavoro aveva saltato le prime sedute di questa settimana. Magari al gran completo avremmo perso lo stesso, ma ce la potevamo anche giocare. Ormai è andata, pensiamo al futuro, vediamo se ci sono i presupposti per fare domanda di ripescaggio».