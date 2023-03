In duemila sulle sponde del lago per Fiumi di Primavera

MANTOVA Dopo tre anni di assenza a causa della pandemia, ritorna sulle sponde dei laghi di Mantova la manifestazione “ Fiumi di Primavera”, momento di aggregazione per celebrare la giornata mondiale dell’acqua. L’appuntamento, promosso e organizzato da Labter-Crea, in stretta collaborazione con l’Istituto Superiore Fermi, GLOBE Italia rete nazionale di scuole, Associazione GLOBE ITALIA APS e ISIS Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, si è svolto dalle nove alle quindici presso la riva del lungolago Gonzaga. Un centinaio le classi presenti: il colorato e rumoroso esercito di oltre duemila partecipanti ha riempito le oltre cinquanta postazioni dove si sono tenuti monitoraggi, dimostrazioni scientifiche interattive, giochi ed escursioni in acqua e terra e tanto altro. “ Istituzioni e singoli cittadini – spiega Sandro Sutti, coordinatore di Labter-crea- devono cambiare atteggiamenti e comportamenti nei confronti della risorsa acqua e accelerare gli sforzi per fare azioni di contrasto al cambiamento climatico e di mitigazione sugli effetti che esso ha sulla crisi idrica. La siccità che da mesi ha colpito il nostro paese ci dice che non c’è più tempo da perdere”. Mantova è un comune “ plastic free” e, per la prima volta, anche l’evento si è svolto con le stesse modalità. “ La giornata mondiale dell’acqua ci ricorda l’importanza di questo bene per la nostra vita – parole dell’assessore comunale alla pubblica istruzione, Serena Pedrazzoli – e la necessità di proteggerla e gestirla in modo sostenibile. Dobbiamo fare la nostra parte per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un futuro migliore per tutti e questa giornata rappresenta un’opportunità di divulgazione scientifica di qualità per tanti bambini e ragazzi, acceleratori di questo cambiamento.” L’evento gode del Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di Regione Lombardia e del Comune di Mantova.

Antonia Bersellini Baroni