Taglio del nastro per il Pradella Parking

MANTOVA Inaugurato ieri il “Pradella Parking”, il nuovo parcheggio nato dalla riqualificazione e dall’ampliamento del vecchio “Mondadori”, alla presenza del sindaco Mattia Palazzi, dell’assessore alla mobilità Iacopo Rebecchi, del direttore dell’Aster Ildebrando Volpi, e dei rappresentanti dell’azienda che ha svolto i lavori, iniziati nel luglio del 2019. Sono stati consegnati 366 posti auto, ovvero 201 in più rispetto all’ex Mondadori.

Nell’ambito delle misure previste nel “Piano Mantova” attuato dall’amministrazione per la ripartenza post Covid, il parcheggio sarà gratuito per tutti, residenti, visitatori e turisti, tutti i giorni, weekend compresi, per le prime tre ore di sosta. Una misura voluta per sostenere le attività economiche cittadine; un investimento per il Comune stimato attorno ai 200 mila euro. Dopo le prime tre ore i costi saranno comunque agevolati, addirittura dimezzati rispetto al vecchio parcheggio.

«Cinque anni fa – ha osservato Palazzi – abbiamo ereditato un disastro. Ora restituiamo ai mantovani una zona strategica che abbiamo saputo far rinascere nonostante le tante critiche sollevate da chi non ha progetti né proposte. Ricordo inoltre che in primavera ci sarà l’apertura di Esselunga, che porterà 120 nuovi posti di lavoro. Dove c’era degrado e insicurezza abbiamo portato bellezza, sicurezza e servizi». L’investimento complessivo è stato di circa 300mila euro.