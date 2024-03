Ciclismo Mtb – Eleonora Flaviani terza al “Città di Albenga”

ALBENGA (Sv) Con un brillante 3° posto Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli ha inaugurato ieri la sua nuova stagione agonistica mtb, tra le Esordienti, conquistando il podio nell’Xco Coppa Città di Albenga Giovani. Nella nota località ligure, l’atleta virgiliana ha saputo lottare alla pari con avversarie molto forti in una competizione di prestigio nazionale. Sebbene il percorso fosse piuttosto selettivo, e il lotto delle pretendenti al successo fosse ampio, lei non si è persa certo d’animo. Tutt’altro. Lungo lo sterrato ha proposto una tattica convincente e soprattutto ha dimostrato grinta e carattere. Doti che, unite ad una buona condizione di forma, le hanno permesso di non perdere le ruote di coloro che guidavano la corsa. Sino alla fine Eleonora Flaviani – che ora si cimenta nelle gare riservate alle ruote grasse, ma solo due mesi fa si è laureata campionessa regionale di ciclocross – ha creduto nella conquista del podio e alla fine ci è salita, seppur sia stato l’ultimo gradino.