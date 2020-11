Felpa del liceo “Virgilio” per il sindaco Palazzi

MANTOVA Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi ha ricevuto nel suo ufficio di via Roma 39, due studenti del Liceo Classico Virgilio. Federica Barosi, classe 5A, e Giulio Mazzoni, della 5C, hanno portato in dono al primo cittadino una felpa con il logo del loro Istituto scolastico mantovano. «Anche in giornate così frenetiche è bello riuscire a trovare un minuto – ha detto Palazzi – per ringraziare i nostri giovani per come stanno sostenendo questa difficile fase. Ai due rappresentanti del Liceo Virgilio ho chiesto di aiutarmi a capire come essere ancora di più di aiuto ai loro coetanei. Dobbiamo resistere e stare uniti come comunità – ha concluso -, progettando già ora il dopo Covid per essere pronti a ricostruire le condizioni di socialità, lavoro, economia, cultura, divertimento e fiducia nella città di Mantova».