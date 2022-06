Volley Serie B1 femminile – La Nardi si ferma a un passo dal traguardo promozione

VOLTA MANTOVANA Maledetti play off. Come il Gabbiano nei maschi, anche le ragazze della Nardi Volta vedono svanire il sogno promozione ad un passo dal traguardo. Esattamente come un anno fa, quando l’A2 sfumò nel golden set giocato a Francavilla. Stavolta l’epilogo è stato meno “drammatico”, ma altrettanto doloroso. Volta doveva centrare un successo pieno per pareggiare lo 0-3 dell’andata, ma l’illusione della rimonta è durato solo un set. L’Esperia ha vinto anche gara due e sale in A2. Con merito. Ma le collinari hanno lottato come leonesse, almeno fino al risolutivo 1-2, e sono uscite dal campo a testa altissima.

La partita, ora. Coach Breviglieri rinuncia in avvio alla palleggiatrice titolare Oriente (poi entrerà), sostituita dalla baby Manzon. Nell’Esperia manca Coppi. Grande tifo sugli spalti, con buona rappresentanza cremonese. Parte bene la Nardi (4-2), ma la squadra ospite ricuce lo strappo e allunga con l’ace di Lodi (5-8). Volta fatica a contenere gli attacchi di Brandini, ma colpisce a sua volta con l’opposto Facco: 11 pari. E prova a scappare sul 19-14. Coach Magri, ex di turno, mescola le carte con i cambi, ma non… cambia l’inerzia del set. Galiero firma un bell’attacco centrale e poi il muro che manda al set point la squadra di casa. E’ di Marcone la schiacciata vincente del 25-21: 1-0 Volta. La Nardi parte forte anche nel secondo set: 4-0 con il turno in battuta di Boninsegna. Collinari avanti 8-6 con l’attacco di Neriotti, poi due aces di Boninsegna firmano l’allungo: 15-9. Ma l’Esperia non demorde e acciuffa la parità a quota 16. Si prosegue così punto a punto, con il team ospite che si procura tre set point: la Nardi annulla i primi due, ma si arrende al terzo assalto delle cremonesi, che si aggiudicano il secondo parziale (25-27) e vedono il traguardo. La Nardi, ora, deve vincere tre set di fila per andare in A2. L’equilibrio nel terzo è rotto da Ravera (9-12), la Nardi è in difficoltà, ma prova a rimanere in scia. Nel concitato finale risale fino a -1 (21-22), ma l’ultima parola è ancora dell’Esperia, che chiude i conti con il secondo tocco della palleggiatrice Rizzieri (22-25) e può festeggiare insieme ai suoi numerosi tifosi. La Nardi si è arresa, il quarto parziale è pura accademia e le cremonesi lo chiudono velocemente a 16.