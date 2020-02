SPECIALE SANREMO Da amici a “nemici”: Volano gli stracci tra Morgan e Bugo

SANREMO – Volano gli stracci all’Ariston poco dopo l’inizio dell’esibizione di Bugo e Morgan: il primo ha abbandonato il palco interrompendo di fatto la performance. A quanto pare l’ex Bluevertigo avrebbe cambiato in corsa il testo di «Sincero», provocando la reazione veemente del suo compagno di avventura sanremese. «Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io»: questi i versi incriminati, che Morgan ha cantato leggendoli da alcuni fogli volanti. Indiscrezioni vogliono inoltre il cantautore monzese ancora seccato con Bugo per la sufficienza mostrata nell’esibizione dei duetti di mercoledì sera, dove i due portavano “Canzone per te” di Sergio Endrigo, brano a cui Morgan teneva particolarmente. Entrambi sono stati squalificati.

MATTEO VINCENZI