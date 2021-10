Viadana, riattivate la Terapia fisica e riabilitativa e la Medicina legale. In arrivo uno psichiatra e si prepara a ripartire l’ambulatorio odontoriatrico

VIADANA Tante novità per Viadana, dove ha fatto tappa nei giorni scorsi il tour del direttore generale Mara Azzi nelle strutture di ASST Mantova sul territorio. Un’offerta di prestazioni sempre più articolata, grazie al grande impegno dei professionisti di ASST. Durante la visita erano presenti il direttore socio sanitario Renzo Boscaini, il direttore medico Fabio Pajola e la referente amministrativa locale di nuova nomina Angela Ghizzardi.

TERAPIA FISICA RIABILITATIVA

Riaprono, dopo il lungo periodo di chiusura imposta dall’emergenza Covid, gli ambulatori di Terapia Fisica Riabilitativa di Viadana, nell’ambito della struttura di Riabilitazione Neuromotoria diretta da Francesco Ferraro. La struttura sarà operativa da lunedì 11 ottobre, al terzo piano della palazzina di Largo De Gasperi 5/7.

L’attività, che era stata sospesa a marzo, può contare sulla presenza di due fisioterapiste, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16. Per accedere al servizio è necessario presentare per la prenotazione il piano terapeutico predisposto dal fisiatra.

Prima della pandemia, gli ambulatori di Terapia Fisica gestivano circa 100 pazienti alla settimana. L’obiettivo è quello di ritornare a questo volume di attività.

CASA DELLA COMUNITÁ

Prosegue il progetto di trasformazione del presidio di Viadana in Casa della comunità e Ospedale di comunità, grazie alla ristrutturazione dell’ala che si affaccia su via Garibaldi.

PSICHIATRIA

È in fase di espletamento un bando per garantire la presenza di uno psichiatra dedicato al Cps-Centro Psico Sociale, di recente ristrutturazione. In questo modo sarà assicurata la continuità del servizio psichiatrico territoriale nell’area di Viadana.

PRELIEVI E ATTIVITÁ COVID

È aumentata l’attività relativa ai prelievi ematici, grazie a un ampliamento della fascia oraria del punto prelievi. È sempre operativo il punto tamponi Covid, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12. Ancora attivo anche l’hub vaccinale, tutti i giorni della settimana tranne il venerdì.

ODONTOIATRIA

È in fase di sostituzione il riunito dentistico in vista della prossima riapertura dell’ambulatorio odontoiatrico, in programma entro la fine dell’anno.

MEDICINA LEGALE

L’attività legata al rinnovo delle patenti e di tutte le certificazioni medico-legali (licenza di caccia, porto d’armi, gravidanza e così via) è stata riattivata, con la presenza di un medico tutti lunedì, a partire dalle 14.