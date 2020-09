Atletica, Italiani Juniores – Maffezzoni bronzo nei 110 ostacoli. La Guarriello si inceppa

GROSSETO L’asolano Samuele Maffezzoni, junior dell’Atletica Bergamo, ha conquistato la prima medaglia della spedizione mantovana ai Campionati Italiani Juniores/Promesse in svolgimento a Grosseto. Maffezzoni è giunto infatti terzo nella finale dei 110 ostacoli, al termine di una gara mozzafiato, dominata da Lorenzo Ndele Simonelli (Esercito) in 13.67 davanti a Franck Brice Koua (Cus Pro Patria; 14.10), nella quale ben tre atleti hanno tagliato il traguardo sulla stessa linea in 14.19, tra cui appunto Samuele classificato terzo al fotofinish. L’asolano aveva vinto la quarta batteria in 14.29 (terzo crono di qualifica) ed era giunto secondo nella prima semifinale, dietro al nuovo campione italiano, con il tempo di 14.18 che ha poi replicato (un centesimo in più) appunto nella finale che gli è valsa la medaglia di bronzo. In serata ha poi corso l’ultima frazione della 4×100 con il suo club, che si è piazzato 7°.

Le medaglie dagli ostacoli potevano essere due, ma Giulia Guarriello, mogliese della Guastalla Reggiolo, si è clamorosamente inceppata nella finale dei 100hs Juniores per la quale si era qualificata con il miglior crono in batteria, 14.01, che, se confermato nella gara decisiva, le sarebbe valso l’oro (si è vinto con 14.07). La prova di Giulia si è invece conclusa con un mesto DNF. La sfortunata giornata delle ostacoliste mantovane si è completata con il 9° posto nella gara Promesse di Marta Comini dei Gonzaga, in forza quest’anno alla Gran Sasso Teramo, prima delle escluse dalla finale, per due centesimi, con il suo 14.63.

L’ultima chance di medaglia è affidata allora ad Alice Rodiani, qualificata per la finale odierna (dalle ore 13.10) del triplo Juniores con 12.29, quarta misura parziale: per confermarsi sul podio (nel 2019 fu bronzo) dovrà però ritrovare lo smalto di un anno fa, quando balzò a 12.67. Per Alice c’è anche il 4° posto nella staffetta 4×100 con la sua Atletica Brescia (48.10, a tre centesimi dal bronzo). Nella gara maschile del triplo, Filippo Gavioli della Rigoletto si è piazzato 16° con 13.77: per entrare nella finale a 12 serviva un 13.85. Mentre Davide Altomare ha chiuso 19° nel disco con 39.33.